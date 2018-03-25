СММ ОБСЕ уточняла ситуацию с переселенцами

25.03.2018 17:04

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 марта), в Харькове наблюдатели уточняли ситуацию, в которой оказались внутренне перемещенные лица (ВПЛ).



22 марта представитель администрации расположенного на окраине Харькова модульного лагеря для внутренне перемещенных лиц сообщил, что в настоящее время там размещено 357 ВПЛ (88 домохозяйств).



Супружеская пара ВПЛ (40­45 лет) сообщила, что они вместе с детьми покинули н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) в ноябре 2017 года после того, как дом их соседей был поврежден вследствие обстрела.