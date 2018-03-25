Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь

25.03.2018 18:35

Жители оккупированного Донецка в последнее время всё жестче критикуют "власти" псевдореспублики. Похоже, терпение людей на пределе. Но "пар уходит в свисток". Дончане признаются, что боятся восставать против вооруженных до зубов поборников русского мира.



Ниже несколько зарисовок из соцсетей, демонстрирующих, какова она – жизнь в оккупации.



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Оккупированный Донецк. Две бабульки лет по семьдесят разговаривают:

- МТС отключили. Ну, кто про нас думает?

- Даа, никому мы не нужны.

- Говорят что на ж/д вокзале много людей стоит, ловят МТС, чтобы с роднёй в Украине пообщаться.

- Даа, я слышала про это. Вокзал же не действует уже четыре года. Поезда не ходят. Так хоть какая-то там жизнь на вокзале.

- А помнишь, как возле нашего супермаркета в начале войны каждый день полевая кухня стояла? Я там кашу себе брала и суп, и дома ела.

- Помню. Потом еще гуманитарку ахметовскую нам давали.

- Я с гуманитарки и сама ела, и в гости с подарками ходила, и кота своего кормила, и ещё бродячим собакам было что вынести.

- Дааа, каши, консервы, сгущенка.

- Гуманитарки год уже нет. Просто сказали нам, что гуманитарки больше не будет и всё. И никто даже не пикнул.

- А сейчас даже МТС нету. Как выживать?

- А что ты против автоматов сделаешь?

Другая согласилась.





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Разговорилась с медсестрой. Она рассказала такое, что я знала и чего не знала. Простая медсестра в обычной городской больнице. Она и ещё такие же медсёстры и санитарки, которые не ходили ни на какие референдумы....



После начала боевых действий в 2014 зарплату медикам не платили до мая 2015 года. Чем они питались и как выживали, не волновало никого.

На работу ездили всё равно, выехать из оккупации возможности не было, у каждой разные причины, из-за этого остались в городе. Было такое, что не было копеек доехать до работы и тогда заведующий давал им небольшие суммы, чтоб они добирались на общественном транспорте, который ходил, не взирая на обстрелы разных районов города. Не взирая на попадания в автобусы и троллейбусы и гибель людей. Такая была обстановка. Тому, кто это не пережил - не понять никогда.

Оказывается, за этот период умерло от голода в городе более 20 человек среднего медицинского персонала. Это не сказать словами....

Они выполняли свои обязанности и жили обещаниями, что вот-вот начнут платить за их труд.

Потом им выдали украинские трудовые книжки на дом.

А завели типа днр-овские. И сейчас они числятся, как волонтёры. Хотя идут отчисления в разные фонды, в том числе и в пенсионный фонд дЫрки. Но ни на какие пенсии и трудовой стаж им рассчитывать не приходится.

Равно, как и опочленцам при увольнении в военном билете пишут " прохождение службы в мирное время 2014-2017гг". Ахаха. Никаких льгот и привелегий.

Сейчас зарплата медсестёр и санитарок в зависимости от вредности и загруженности 3-4-5 тысч оккупационных рублей. Это при московских-то ценах на хавчик! (И при ужасном качестве!)

А у кого ещё есть ребёнок? Врачи разных рангов крутятся, как могут. Медицина же типа бесплатная. И они используют все рычаги, чтоб иметь с сервиса "наличку", но при этом уговаривают больных, шобы не проболтались. АТО люди из мынистерства могут сделать "ата-та". Младшие же медики рады каждой шоколадке или пятидесяти рублям за укол или систему. Потому что на такие зарплаты они просто голодают. Дошло до того, что они говорят между собой, что лучше бы убило в 2014-ом, чем жить в такой нищете.



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Также в социальных сетях жители оккупированного Донецка сообщают, что недавно "открытый" супермаркет "Амстор" на бульваре Шевченко будет закрыт из-за отсутствия покупателей и полупустых полок.



Так, один из покупателей отметил, что это производит тяжелое впечатление. По словам дончан, за 4 года войны ситуация в оккупированном Донецке сильно изменилась — людей стало мало не только в магазинах, но и на улицах (см. скриншоты).



