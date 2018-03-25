Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев

25.03.2018 21:00

Во время круглого стола "Переселенцы: полноправные граждане Украины или изгнанники?", инициированного Институтом демократии им. П. Орлыка, специалисты обговорили самые болезненные вопросы внутренне перемещенных лиц. В том числе, жилищный.



Вот что пишет об этой встрече polilog.com.ua:



"Предполагалось, что кроме озвучивания проблем правозащитниками, переселенцами и их объединениям из регионов, о том, что делается и что сделано для их решения отчитаются представители ответственных министерств, в частности Минсоцполитики и Минфина. Однако, традиционно, из Кабмина на встречу пришел только замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука. Компанию ему составил глава Держмолодьжитла Сергей Комнатный.



По словам последнего, деньги на единственную жилищную госпрограмму для покинувших Донбасс и Крым украинцев на 2018 год начнут поспупать на счета Госфонда содействия молодежному жилищному строительству уже в апреле. По условиям, государство должно компенсировать до 50% стоимости квартир в новостроях.



"С апреля по 20 млн гривен ежемесячно будут выделяться на программу "Доступное жилье", − сообщил Сергей Комнатный. Он также напомнил, что всего в нынешнем году государство выделило на программу 100 млн гривен из 1 млрд запрошеного Госфондом (сумма позволила бы обеспечить жильем около четырех тысяч семей). Для сравнения: почти 120 млн гривен депутаты Верховной Рады предусмотрели в бюджете на компенсацию жилья для себя и на содержание государственных дач.



Вопрос об увеличении финансирования программы "Доступное жилье" многократно поднимался нардепами. Из четырех проектов изменений в госбюджет один на днях был поддержан парламентским Комитетом строительства, градостроительства и ЖКХ. Теперь его должен принять Бюджетный комитет. 1 млрд на жилье для ВПЛ и участников АТО предлагается взять из средств перевыполнения госбюджета.



Глава правления Держмолодьжитла также сообщил, что в 2018 году Фонд планирует сделать жилищную программу максимально прозрачной, упразднив влияние чиновников на отбор застройщиков и объектов. Необходимые для этого изменения поданы в Кабмин.



В свою очередь замминистра МинВОТ Георгий Тука рассказал, что ведомство намерено расширить географию своей пилотной программы обеспечения ВПЛ временным жильем на всю страну после успеха проекта в пострадавшей Донецкой области.



"Мы получили запросы из других регионов, которые тоже хотят поучаствовать, поэтому мы планируем расширить программу на всю страну", − сообщил Тука.



Напомним, в конце 2017 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ совместно с администрациями Мариуполя и Покровска приобрели для переселенцев более 50 квартир на вторичном рынке по программе финансирования 50/50. В 2018 году на "пилот" предусмотрено в два раза больше средств – 34 млн гривен.



Также замминистра сообщил, что отследить судьбу других внедряемых проектов украинцы могут онлайн − на портале Экономического и социального восстановления, который пока работает в тестовом режиме.



К слову, на вопрос о том, когда, наконец, заработает Электронный реестр разрушенного и поврежденного в зоне конфликта жилья, Георгий Тука ответил, что запуск задерживается по техническим причинам. "Смешно сказать, но у нас проблема с интернетом в министерстве. Надеюсь, что в апреле платформа начнет работу", − признался Тука.



Льготные кредиты на приобретение ВПЛ жилья, исчезнувшие во время согласований из госпрограммы "Доступное жилье", мог бы "воскресить" совместный проект МинВОТ и немецкого банка KfW. Но, как стало известно во время круглого стола, переговорный процесс по ипотеке в рамках межправительственного соглашения Германии и Украины, а также меморандума KFW и "переселенческого" ведомства, затянулся. О его судьбе замминистра рассказывал неохотно…



"Я разочарован деятельностью этой организации. По программе строительства социального жилья за полтора года сменились два менеджера проекта. Сейчас третья попытка, и мы не можем влиять на доноров и выбор ими партнеров в Украине. Для реализации программы льготного кредитования KfW довольно долго выбирал государственный банк. Насколько мне известно, проведены переговоры с "Укргазбанком" о предварительных условиях сотрудничества. С апреля, возможно, будет подписан договор о партнерстве. Если не ошибаюсь, речь идет о кредитах под 12-14%", − поделился Георгий Тука.



Корень практически всех проблем в теме украинского конфликта и интеграции ВПЛ, в частности, традиционно ищут в тощем бюджете. Однако замминистра по вопросам временно оккупированных территорий убежден, что причина в недостаточном давлении переселенцев на чиновников и правительство, а также в отсутствии у ВПЛ права выбирать местную власть.



"Все время от местных администраций мы слышим: "Денег нет, идите в Киев". Но ведь у нас децентрализация. Кто из вас запрашивал у органов местной власти данные о том, сколько средств остались на счетах неиспользованными? На конец 2017 только по Донецкой области эта цифра превышает 8 млрд гривен и 1,8 млрд по Луганской. Где и когда на акции протеста с требованием к областной или центральной власти решить какую-то проблему вышли хоть 200 тысяч из 1,5 млн официально зарегистрированных ВПЛ?", − акцентировал Тука.



С ним согласен и руководитель Держмолодьжитла Сергей Комнатный, который напомнил, что почти месяц как на президентском портале размещена электронная петиция об увеличении финансирования программы "Доступное жилье" и льготных кредитах для ВПЛ и участников АТО. За это время ее подписали чуть более 3 тысяч из необходимых 25000.



"Пока переселенцы не объединятся, не покажут, что они граждане Украины, с которыми нужно считаться, ничего не будет", − резюмировал Сергей Комнатный, уточнив при этом, что не призывает к радикальным действиям".