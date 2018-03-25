- Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?13:34
- Сводка с Донбасского фронта: полные сведения об обстрелах и потерях за 24 марта12:58
- На Донетчине поймали вора, который стал боевиком12:49
- Обстановка накалилась: появились новая карта с Донбасского фронта12:29
- Боевики Донбасса идут на эскалацию: увеличили обстрелы, убивают мирных граждан12:22
- Путин готов сдать Донбасс11:53
- Взрыв и стрельба зафиксированы в местах разведения сил и средств на Донбассе11:48
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ11:23
- Отличная новость пришла с Донецкой фильтровальной станции11:18
- КПВВ Донбасса: оккупанты сделали пакость11:02
Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России
Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) в одном из недавних интервью сообщил, почему российские власти, успевшие "включить" оккупированный Крым в состав РФ, не сделали того же с захваченной частью Донбасса.
Стрелков-Гиркин заявил, что Кремль решил "заморозить" военные действия на Донбассе из-за испуга после введения персональных санкций Запада против государственной элиты РФ. Это, по его словам, очень напугало политическое руководство России, которое могло потерять оффшоры и счета в зарубежных банках.
По мнению террориста, Кремль, принимавший решение по оккупации Крыма и Донбасса, не смог учесть всех возможных последствий, допустив ошибку прогнозирования.
При этом, по мнению Стрелкова-Гиркина, после первой волны агрессии политическая и бизнес элита России попыталась осуществить защиту своих активов на территории Европы и США от ввода новых санкций, "заморозив" войну на Донбассе. Однако война не может быть заморожена на долгое время и будет возобновлена рано или поздно, уверен террорист.
Напомним, что бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск. Летом того же года он перекочевал в Донецк. Позже был отозван назад, в РФ. В данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса.
Тем временем в очередной раз появились сообщения, что президент РФ Владимир Путин готов "сдать Донбасс" (имеются в виде оккупированные территории, где фактически правят россияне).
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, Стрелков, Гиркин
- Безлер (Бес) рассказал о голом Гиркине (Стрелкове)
- Политолог: Россия не может ни взять к себе Донбасс, ни отдать его Украине
- Стрелков создал "Комитет 25 января" - хочет сохранить Россию
- ЕС официально признал оккупацию Донбасса, - Euobserver
- Сыроид не согласна с политикой профильного министерства в отношении оккупированного Донбасса
- Сепаратисты на Донбассе называют россиян, приехавших их "защищать", "оккупантами"
- Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?13:34
- Сводка с Донбасского фронта: полные сведения об обстрелах и потерях за 24 марта12:58
- На Донетчине поймали вора, который стал боевиком12:49
- Обстановка накалилась: появились новая карта с Донбасского фронта12:29
- Боевики Донбасса идут на эскалацию: увеличили обстрелы, убивают мирных граждан12:22
- На Луганщине стало меньше снарядов12:04
- Путин готов сдать Донбасс11:53
- Взрыв и стрельба зафиксированы в местах разведения сил и средств на Донбассе11:48
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ11:23
- Отличная новость пришла с Донецкой фильтровальной станции11:18
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России13:48
- Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?13:34
- Скандал с Facebook набирает обороты13:21
- Сводка с Донбасского фронта: полные сведения об обстрелах и потерях за 24 марта12:58
- На Донетчине поймали вора, который стал боевиком12:49
- Обстановка накалилась: появились новая карта с Донбасского фронта12:29
- Боевики Донбасса идут на эскалацию: увеличили обстрелы, убивают мирных граждан12:22
- На Луганщине стало меньше снарядов12:04
- Путин готов сдать Донбасс11:53
- Взрыв и стрельба зафиксированы в местах разведения сил и средств на Донбассе11:48
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Симптомы порчи и как их определить
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине