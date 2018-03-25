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Сводка с Донбасского фронта: полные сведения об обстрелах и потерях за 24 марта
По данным информационно-аналитического центра Национальной безопасности Украины, на линии соприкосновения Донбасского фронта 24 марта зафиксировано обострение ситуации. Боевики российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов оборонительных позиций военнослужащих ВСУ.
Отмечается, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 13 прицельных обстрелов оборонительных укреплений ВСУ. Вследствие этих обстрелов ни один защитник Украины не был ранен и травмирован. Однако 24 марта в одной из бригад, выполняющей задания на линии боевого соприкосновения, в результате неосторожного обращения с боеприпасами, один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один с ранениями был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья – тяжелое. По сообщению пресс-центра штаба, продолжается выяснение обстоятельств инцидента.
Что до обстрелов, то на Луганском направлении их вчера было два. Около 14:30 противник вел огонь из стрелкового оружия по защитникам н.п. Счастье. Уже в темное время суток, после 21:00, в течение почти часа, оккупанты применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по защитникам Троицкого.
На Донецком направлении в субботу зафиксировано 11 прицельных вражеских обстрелов. Неоднократно за прошедшие сутки противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ у Лебединского, шахты Бутовка, Каменки, Старомихайловки, Новотроицкого и Павлополя.
О том, что обстановка накалилась, свидетельствует и новая карта с Донбасского фронта.
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
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