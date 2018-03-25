Тяга к покойникам, охота за Vodafone и потеря во времени: Аброськин проанализировал СМИ "ДНР"

25.03.2018 06:52

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины, бывший руководитель полиции Донетчины Вячеслав Аброськин вечером 24 марта провел очередной анализ прессы, издаваемой в ОРДО (отдельные районы Донецкой области неподконтрольная Украине территория).



"Ключевая новость в этом информационном мусоре - из-за отсутствия мобильной связи организуются мобильные туры по местам, где есть покрытие Vodafone. Стоимость "тура" - от 200 до 250 рублей, - отмечает Аброськин. - Читая о "подвиге" боевика Всеволода Петровского, даюсь диву. Только вдумайтесь: начал "службу" в политотделе бригады "Призрак", а затем в коммунистическом отряде "Добрый"... Такое впечатление, что они потерялись во времени, где-то в 70-80 годах прошлого века".



Отметил генерал и нездоровую тягу пропагандистских (а других там нет) изданий пророссийской группировки "ДНР" к покойникам... "В каждом "издании" вспомнится этот покойник-мародер Гиви. Может, готовится "морячок" к встрече с ними", - пишет Аброськин, который называет "морячком" главаря "ДНР" Александра Захарченко, любящего козырять в тельняшке.

Напомним, что комадира НВФ "Сомали"- Михаила Толстых ("Гиви") отправили на тот свет в феврале 2017-го.



"А что же о нас говорит эта пресса: "в Украине дефолт", "в Америке - деградация и голод". Ну что ж. Им там виднее, - продолжает Аброськин. - Прочитав всю эту грязь, могу только сказать словами Уильяма Теккерея "Мир - это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображение". Все, что сегодня происходит в Донецке, это полное "отзеркаленье" неуклюжести больного "морячка" Захарченко".