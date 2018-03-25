Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У донбасских КПВВ почти нет очередей

25.03.2018 08:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У донбасских КПВВ почти нет очередей

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром зафиксированы маленькие очереди.

По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 10 и 40 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 40; у КПВВ "Новотроицкое" -0 и 40; у КПВВ "Гнутово" - 30 и 20 соответственно.

Напомним, что вчера линию разграничения через донбасские КПВВ пересекли 38 600 человек и более 5000 транспортных средств.



Теги: Донбасс, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх