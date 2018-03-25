У донбасских КПВВ почти нет очередей

25.03.2018 08:57

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром зафиксированы маленькие очереди.



По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 10 и 40 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 40; у КПВВ "Новотроицкое" -0 и 40; у КПВВ "Гнутово" - 30 и 20 соответственно.



Напомним, что вчера линию разграничения через донбасские КПВВ пересекли 38 600 человек и более 5000 транспортных средств.