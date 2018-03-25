В Авдеевке спасали детские сердца

25.03.2018 20:00

На этой неделе прифронтовую Авдеевку посетили специалисты Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства охраны здоровья Украины.



По данным avdeevka.city, 23 и 24 марта команда в составе заведующего отделением Центра Юлией Кузьменко , врача-кардиолога Юлии Позняк и волонтера Леси Шеповаловой провела профессиональный осмотр более 100 детей.



"Принимали юных авдеевцев, благодаря привезенному с собой мобильному оборудованию, которое способно качественно выявлять сердечные пороки", - сообщил глава авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин. Он также высказал благодарность капеллану Геннадию Лысенко. "Кроме координации этого актуального проекта, свою постоянную заботу о соотечественниках он воплотил в очередной раз, организовав бесплатную перевозку детей из отдаленных населенных пунктов для дальнейшей диагностики, - отметил глава ВГА. - Спасибо талантливым медикам и активным волонтерам за помощь авдеевским детям!"