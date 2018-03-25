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В Дебальцево - прорыв
25.03.2018 10:40
В оккупированном Дебальцево замерзают многоэтажные дома.
Еще вчера, 24 марта, в 10:35 по киевскому времени в Дебальцево по ул. Советская произошел прорыв теплотрассы. В итоге без теплоснабжения остались два 5-этажных дома.
Восстановительные работы были запланированы на сегодня, 25 марта.
Теги: Донбасс, Дебальцево, тепло, прорыв
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