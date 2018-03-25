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Архив - Донецкая область

В Донецке на "таможне" у человека не выдержало сердце

25.03.2018 09:28
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В Донецке на "таможне" у человека не выдержало сердце

Очередное ЧП произошло в Пролетарском районе оккупированного Донецка на т.н. "таможенном пункте пропуска".

Местные "спасатели" вынуждены были на медицинских носилках вынести пострадавшего из автобуса и доставить его в пункт оказания помощи.

Как выяснилось, у мужчины 1950 г.р. случился острый инфаркт миокарда. Пострадавший позже был госпитализирован в горбольницу №14.

Отметим, что подобные случаи происходят на "таможенных пунктах" псевдореспублики с печальной периодичностью.



Теги: Донецк, Донбасс, таможня, ДНР, пункт пропуска
 
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