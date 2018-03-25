В Донецке произошло газовое отравление

25.03.2018 10:01

В Калининском районе оккупированного Донецка местные "спасатели" пришли на помощь медикам, вынеся пострадавшего из дома.



ЧП произошло в квартире одного из домов по ул. Капитана Ратникова. Как сообщили работники скорой медпомощи, в квартире слышен запах газа и находится мужчина.



Представители ГПСО г. Донецк на носилках перенесли пострадавшего в автомобиль скорой помощи. У мужчины 1938 г.р. диагностировали отравление природным газом. Он был госпитализирован в ГБ №1.