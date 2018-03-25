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В Донецке произошло газовое отравление
25.03.2018 10:01
В Калининском районе оккупированного Донецка местные "спасатели" пришли на помощь медикам, вынеся пострадавшего из дома.
ЧП произошло в квартире одного из домов по ул. Капитана Ратникова. Как сообщили работники скорой медпомощи, в квартире слышен запах газа и находится мужчина.
Представители ГПСО г. Донецк на носилках перенесли пострадавшего в автомобиль скорой помощи. У мужчины 1938 г.р. диагностировали отравление природным газом. Он был госпитализирован в ГБ №1.
Теги: Донецк, Донбасс, отравление, газ, оккупация
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