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Архив - Донецкая область

В Донецкой области из автоматов обстреляли миссию ОБСЕ

25.03.2018 07:30
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В Донецкой области из автоматов обстреляли миссию ОБСЕ

В Пикузах (быв. Коминтерново, захваченное боевиками "ДНР" в декабре 2014-го) вблизи патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ велся огонь из стрелкового оружия.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 24 марта), находясь в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа).

На протяжении указанного периода члены патруля СММ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Команда Миссии немедленно покинула этот район.



Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, Коминтерново, СММ ОБСЕ, Пикузы
 
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