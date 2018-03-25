В Краматорске создадут перинатальный центр и военный лицей

25.03.2018 17:37

Городской голова Краматорска (подконтрольная украинской власти часть Донецкой области) Андрей Панков рассказал о двух проектах, которые намерены воплотить в городе.



В этом году начнется ремонт в отделении роддома, здание планируют переоборудовать под перинатальный центр. Помощь городу в выделении средств на переоснащение перинатального центра будут выделять из Государственного фонда регионального развития.



"Мы выиграли участие, проект по внешнему восстановлению здания полностью, утеплению здания и внутренний ремонт. Мы разработали проект создания на базе нашего роддома перинатального центра. Мы этот проект передаем в область. Выделяются 100 млн грн и в этом году приступают они к работе, - рассказал мэр. - За год они не успеют сделать, по-моему, там 2-3 года будет идти реконструкция. Чтобы не останавливать деятельность роддома, она будет этапами проводиться. В течение 3-х лет на месте нашего роддома, который давно уже просит ремонта и обновления материально-технической базы, будет современный перинатальный центр".



Также Панков сообщил, что интернат №3 переоборудуют под военный лицей.



"Работа интерната №3 не будет возобновлена. На базе интерната №3 мы создаем военный лицей. Всех детей, которые находились там, распределили по интернатам, по школам, в зависимости от потребностей или места их проживания, - отметил градоначальник. - Весь педагогический состав, те, которые пожелали дальше работать, мы всем им гарантировали и обеспечили рабочие места в других школах".



По словам мэра, на базе интерната №3 объединят два корпуса в один и построят для военного лицея спортивную базу.



"Есть шикарный проект, я его видел, это очень красивое здание. Сейчас есть два корпуса – спальный и учебный. Они будут объединены в стиле украинского барокко в единый корпус с огромной территорией, спортивной базой. Если это воплотится в жизнь, это будет городу величайший подарок от облгосадминистрации", – рассказал Панков, подчеркнув, что вопрос создания военного лицея на базе интерната №3 курирует лично губернатор Павел Жебривский.



Информация о закрытии учебного заведения появилась еще в 2016 году. Позже, на сайте горсовета Краматорска был опубликован Проект решения о закрытии школы-интерната №3. В апреле 2017 года возмущенные родители "пикетировали" городской совет, протестуя против закрытия школы-интерната №3, которая финансируется за счет горбюджета. 12 июля на внеочередной сессии горсовета Краматорска, депутаты приняли решение о закрытии школы-интерната №3. Позже решение было обжаловано, и суд приостановил деятельность ликвидационной комиссии.



В октябре 2017-го в Донецкой областной военно-гражданской администрации был готов эскизный проект будущего военного лицей, который должен разместиться в помещении школы-интерната №3 Краматорска.