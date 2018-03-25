Последние новости раздела
- У донбасских КПВВ почти нет очередей08:57
- В Макеевке мужчина погиб страшной смертью08:54
- Жуткие подробности обстрела Авдеевки местный житель рассказал на видео08:46
- Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвалось больше всего авто и людей08:32
- С чем связан рост обстрелов на Донбассе?08:00
- В Донецкой области из автоматов обстреляли миссию ОБСЕ07:30
- Донбасс расстреляли 13 раз07:15
- Лишенные нормальной связи: в ОРДО богатеет "Феникс" и теряют надежду на возврат Vodafone07:00
- Тяга к покойникам, охота за Vodafone и потеря во времени: Аброськин проанализировал СМИ "ДНР"06:52
- В Донецке уничтожили "Европу"22:20
В Макеевке мужчина погиб страшной смертью
25.03.2018 08:54
В неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (ОРДО - отдельные районы Донецой области, временно оккупированная часть региона) произошел пожар со смертельным исходом.
Горело частное домовладение в пос. Кирова на ул. Социалистическая.
В результате пожара погиб мужчина 1942 г.р. Огнем уничтожены кровля на площади 10 квадратных метров и перекрытие на площади 5 квадратных метров.
Причины огненного ЧП выясняются.
Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, смерть, ОРДО
Читайте также:
- У донбасских КПВВ почти нет очередей08:57
- В Макеевке мужчина погиб страшной смертью08:54
- Жуткие подробности обстрела Авдеевки местный житель рассказал на видео08:46
- Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвалось больше всего авто и людей08:32
- В ОРЛО люди тонули, сгорали и погибали под колесами08:15
- С чем связан рост обстрелов на Донбассе?08:00
- В Донецкой области из автоматов обстреляли миссию ОБСЕ07:30
- Донбасс расстреляли 13 раз07:15
- Лишенные нормальной связи: в ОРДО богатеет "Феникс" и теряют надежду на возврат Vodafone07:00
- Тяга к покойникам, охота за Vodafone и потеря во времени: Аброськин проанализировал СМИ "ДНР"06:52
- У донбасских КПВВ почти нет очередей08:57
- В Макеевке мужчина погиб страшной смертью08:54
- Жуткие подробности обстрела Авдеевки местный житель рассказал на видео08:46
- Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвалось больше всего авто и людей08:32
- Путина короновали08:30
- В ОРЛО люди тонули, сгорали и погибали под колесами08:15
- С чем связан рост обстрелов на Донбассе?08:00
- Душ и тонированные окна: как сидится арестованной Савченко07:45
- В Донецкой области из автоматов обстреляли миссию ОБСЕ07:30
- Донбасс расстреляли 13 раз07:15
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Симптомы порчи и как их определить
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Пьянству бой: в Украине запретили продавать алкоголь, - подробности
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине