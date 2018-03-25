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Архив - Донецкая область

В Макеевке мужчина погиб страшной смертью

25.03.2018 08:54
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В Макеевке мужчина погиб страшной смертью

В неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (ОРДО - отдельные районы Донецой области, временно оккупированная часть региона) произошел пожар со смертельным исходом.
Горело частное домовладение в пос. Кирова на ул. Социалистическая.
В результате пожара погиб мужчина 1942 г.р. Огнем уничтожены кровля на площади 10 квадратных метров и перекрытие на площади 5 квадратных метров.
Причины огненного ЧП выясняются.



Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, смерть, ОРДО
 
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