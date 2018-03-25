В Макеевке мужчина погиб страшной смертью

25.03.2018 08:54

В неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (ОРДО - отдельные районы Донецой области, временно оккупированная часть региона) произошел пожар со смертельным исходом.

Горело частное домовладение в пос. Кирова на ул. Социалистическая.

В результате пожара погиб мужчина 1942 г.р. Огнем уничтожены кровля на площади 10 квадратных метров и перекрытие на площади 5 квадратных метров.

Причины огненного ЧП выясняются.