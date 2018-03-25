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Взрыв и стрельба зафиксированы в местах разведения сил и средств на Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во время мониторинга ситуация в местах разведения сил и средств зафиксировали там нарушения режима тишины.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 марта), в н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 23 марта 8 очередей из стрелкового оружия в 2–3 км к югу (определить, на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным).
Днем 23 марта, ведя наблюдение к югу от деревянных конструкций над поврежденной частью моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), команда СММ слышала 1 взрыв неопределенного происхождения в 1,5–2 км к востоко-юго-востоку (по оценке, за пределами участки разведения в районе Станицы Луганской). Напомним, что у Станицы Луганской противоборствующие стороны не могут осуществить развод сил и средств, т.к. оккупанты Донбасса не обеспечивают полное прекращение обстрелов.
Осуществляя мониторинг вблизи участка разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), Миссия констатировала там спокойную обстановку.
Теги: Донбасс, стрельба, взрыв, СММ ОБСЕ
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