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Архив - Донецкая область

Жуткие подробности обстрела Авдеевки местный житель рассказал на видео

25.03.2018 08:46
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Жуткие подробности обстрела Авдеевки местный житель рассказал на видео

Житель Авдеевки, которого зовут Андрей, рассказал представителям ВоенТВ об обстреле, который прифронтовой город пережил 23 марта, а также в январе текущего года.

По словам авдеевца, он был у себя во дворе (рубал дрова), когда 23 марта "начались бахи". "Ближе, ближе, ближе начало падать", - делится он. Мужчина побежал в подвал. Он видел, как во время одного из попаданий пострадала дача соседа. Прилетело также в вольер, где ранее была собака. Псина уцелела. А вот другой, в январе, не повезло.

Как уточнил Андрей, 16 января во время другого обстрела погибла овчарка. Тогда же был ранен его брат и пострадал дом.

Напомним, что 23 марта оккупанты Донбасса применили минометы калибра 120 мм по гражданской инфраструктуре Авдеевки. Удары были нанесены в период с 13:20 по 14:20. Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества "Персик", расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушено дачные дома, повреждены забор. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. 



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, разрушения
 
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