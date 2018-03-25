Жуткие подробности обстрела Авдеевки местный житель рассказал на видео

25.03.2018 08:46

Житель Авдеевки, которого зовут Андрей, рассказал представителям ВоенТВ об обстреле, который прифронтовой город пережил 23 марта, а также в январе текущего года.



По словам авдеевца, он был у себя во дворе (рубал дрова), когда 23 марта "начались бахи". "Ближе, ближе, ближе начало падать", - делится он. Мужчина побежал в подвал. Он видел, как во время одного из попаданий пострадала дача соседа. Прилетело также в вольер, где ранее была собака. Псина уцелела. А вот другой, в январе, не повезло.



Как уточнил Андрей, 16 января во время другого обстрела погибла овчарка. Тогда же был ранен его брат и пострадал дом.

Напомним, что 23 марта оккупанты Донбасса применили минометы калибра 120 мм по гражданской инфраструктуре Авдеевки. Удары были нанесены в период с 13:20 по 14:20. Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества "Персик", расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушено дачные дома, повреждены забор. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

