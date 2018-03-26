Авдеевка под страшным огнем. Слышны «прилеты»

26.03.2018 07:36

Боевики уже несколько часов подряд поливают огнем Авдеевку (Донецкая область). Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, обстрелы ведутся с Гвардейки. Мощные залпы слышны в Макеевке и чсти Донецка. При этом дончане, проживающие ближе к северу города, а также жители самой Авдеевки сообщают о тяжелых «прилетах» в город.

«22.11 ФБ Донецк Шахтерская пл. Слышны бахи», — пишут комментаторы.

««21:15. Донецк. Что там разошлись — развоевались? Праздник какой, что ли?», — добавил другой автор.

«22:06. В стороне ЯБП-Промка воюют нон-стоп. Интенсивная стрельба», — говорится в обсуждениях.

««Донецк. 22−10. Октябрьский. Слышны какие-то странные бахи», — сообщил очевидец.

««22:13. Слышу залпы пока что далеко и глухо с открытым окном», — написал еще один местный житель.

««Начался пи. дорез по взрослому. Сторона ЯБП — Спартак. Слышен свист прилетающих снарядов», — добавил еще один автор.

«#Донецьк ЖД 22:11укр. Дуже інтенсивний арт бій чутно. Гучність середня», — сообщил очевидец.

«Авдеевка Идут серьезные калибры (свыше 100) 22−10», — также сообщают жители Авдеевки.

«#Авдеевка у нас снова громко. Похоже на тяжелые прилеты», — добавил другой пользователь.

«#Авдеевка похоже на серьезный замес. Давно такого не было», — отмечают комментаторы.

«Возможно минусуют с Григорьевских отвалов», — отмечают очевидцы.

«Гвардейка разошлась», — также сообщают пользователи, обсуждая источники обстрелов.

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