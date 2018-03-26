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Боевики "ДНР" оказались в ловушке на оккупированном Донбассе: блогер из Донецка рассказал о крупной проблеме террористов
Боевики "ДНР" оказались в настоящей ловушке на оккупированном Донбассе из-за сложившейся ситуации с отключением сигнала мобильного оператора Vodafone.
С одной стороны, террористы возмущены приказом главаря "ДНР" из-за больших проблем с попыткой позвонить родственникам с помощью местного оператора "Феникс". При этом, с другой стороны, боевики боятся наступления ВСУ, в случае которого один артиллерийский удар уничтожит оставшиеся телевышки и превратит координацию боевых подразделений "ДНР" в хаос.
Об этом пишет известный блогер из Донецка, пишущий под ироничным псевдонимом Фашик донецкий. Блогер рассказал о разговоре с одним из наемников "ДНР", который открыто кроет матом окружение Захарченко за приказ отключить Vodafone на Донбассе. "Разговаривал сегодня с боевой обезьяной "ДНР" насчет отключенного МТС в Донецке. Даже отмороженные наглухо орки кроют матом хитрож*пых руководителей "дыныры" за МТС", – сообщил он, передает dialog.ua.
Наемники возмущаются невозможностью связаться с родственниками с линии фронта, однако отдают себе отчет и в большой опасности использования украинской связи. По мнению блогера, террористы прекрасно понимают, что в случае приказа и спланированной операции ВСУ они потеряют значительную часть возможностей координировать действия.
Стоит отметить, что связь на оккупированном Донбассе исчезла 11 января этого года. Террористы блокируют ее восстановление, чтобы заработать на собственном мобильном операторе “Феникс”.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР, боевики, ВСУ
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