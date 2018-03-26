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Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
Боевики "Л/ДНР" заявляют о готовности наступления на позиции украинской армии и угрожают не только завершить войну на Донбассе силовым способом, но и ликвидировать Украину "как государство в целом". Об угрозах украинцам заявил один из бывших главарей "ДНР" и ее создатель Александр Бородай, в 2014 году напрямую курировавший процесс оккупации Донбасса со стороны Кремля, передает dialog.ua.
После прошедшего в Подмосковье сбора участвовавших в войне боевиков Бородай записал обращение к своим соратникам и назвал Украину "античеловеческим псевдогосударством", против которого и восстали террористы "Л/ДНР". При этом, несмотря на войну, террористы продолжают считать Киев "своим" городом.
Российский куратор заявляет, что завязавшая войну на Донбассе проблема до сих пор не решена, а значит военный конфликт будет продолжаться. При этом даты начала новой войны он не назвал, однако готовиться к силовому сценарию призвал уже сейчас.
Ранее Захарченко заявил, что он и "его республика" будут двигаться только в одном направлении с Россией. При этом он подчеркнул, что этот курс был выбран давно и "ДНР" с него уже не свернет.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, конфликт, ДНР, ЛНР, боевики, Бородай, Захарченко
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