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Геращенко: «Путин ни разу не дал команду боевикам прекратить огонь»

26.03.2018 21:23
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Геращенко: «Путин ни разу не дал команду боевикам прекратить огонь»

«Пасхальное перемирие» вряд ли будет соблюдаться Россией и боевиками, однако, благодаря ему уменьшается количество обстрелов и гибели украинских военных. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила: «По инициативе украинской стороны ТКГ договорилась о пасхальное перемирие на Донбассе с 30 марта, передает donpress.com.

Это не в первый раз, когда стороны соглашаются прекратить огонь. В течение войны перемирие объявлялось 12 раз — к сожалению, ни одного не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых».

По ее словам, президент РФ Владимир Путин не удосужился публично дать приказ боевикам прекратить огонь.

Геращенко уточнила: «Украина ищет все пути для прекращения огня, уменьшение обстрелов, чтобы сохранить жизни своих военных и гражданского населения. Ни разу публично в поддержку режима тишины не выступил российский президент, не поддержал объявленное перемирие публично, не дал команду марионеточным „властям республик“ не стрелять».



Теги: Донбасс, Путин, Пасха, перемирие, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Геращенко
 
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