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Известны детали личной жизни «женщины-офицера ДНР» Эллины Борозенной

26.03.2018 22:31
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Известны детали личной жизни «женщины-офицера ДНР» Эллины Борозенной

Муж «офицера» так называемых спецслужб ДНР Эллины Борозенной, которую 25 марта задержали в Херсоне, Иван Борозенный работал в органах милиции в Днепропетровске и Керчи, но во время аннексии Крыма предал Украину.

Как сообщает donpress.com Борозенный родился в 1988 году. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел. При этом он использует псевдоним «Далиант Александрович Максимус».

Сейчас он занимается разработкой вооружения и снаряжения для боевиков на Донбассе.

Судя по постам в соцсети «Вконтакте», Борозенный является ярым монархистом.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, милиция, вооружение, ДНР, боевики
 
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