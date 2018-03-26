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Известны детали личной жизни «женщины-офицера ДНР» Эллины Борозенной
26.03.2018 22:31
Муж «офицера» так называемых спецслужб ДНР Эллины Борозенной, которую 25 марта задержали в Херсоне, Иван Борозенный работал в органах милиции в Днепропетровске и Керчи, но во время аннексии Крыма предал Украину.
Как сообщает donpress.com Борозенный родился в 1988 году. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел. При этом он использует псевдоним «Далиант Александрович Максимус».
Сейчас он занимается разработкой вооружения и снаряжения для боевиков на Донбассе.
Судя по постам в соцсети «Вконтакте», Борозенный является ярым монархистом.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, милиция, вооружение, ДНР, боевики
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