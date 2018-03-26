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Как сейчас выглядит Широкино: СМИ
26.03.2018 12:09
Некогда курортное село Широкино, расположенное в 15 километрах к востоку от Мариуполя - одна из самых горячих точек российско-украинской войны.
Поселок полностью под контролем украинских военных, но боями и обстрелами уничтожено почти все - дома, санатории, объекты инфраструктуры.
Побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря.
Позиции пророссийских боевиков сейчас проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.
Репортаж «Радио Свобода» из Широкино.
Теги: Донбасс, Донецкая область, АТО, боевики, Широкино, ВСУ, обстрелы, заминировано
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