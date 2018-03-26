Контактная группа договорилась о «пасхальном перемирии» на Донбассе

26.03.2018 15:22

Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей <…> подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00:01 (по киевскому времени)», – сказано в сообщении.