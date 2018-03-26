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Новое перемирие. О чем на этот раз договорились в Минске
Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси договорилась об установлении нового перемирия с 30 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ, передает Корреспондент.
"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей вновь подтвердила свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (по киевскому времени)", - говорится в заявлении.
Участники переговоров отметили положительное влияние перемирия согласно договоренностям от 2 марта 2018 года и подчеркнули важность обеспечения мира и спокойствия для населения в период предстоящих пасхальных праздников.
Был сделан акцент на важности соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня и эффективном использовании дисциплинарных мер в случае его нарушений, недопущении продвижения боевых сил и разведывательных миссий; предотвращении ответного огня.
При этом строго запрещены стрельба в населенных пунктах и из них, присутствие и использование тяжелого оружия в населенных пунктах и вблизи них, обстрелы гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.
Теги: Донбасс, перемирие, Минские договоренности
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