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Оккупационные «власти ДНР» требуют раз в месяц покупать новые «флаги». Иначе - штраф
Оккупационные «власти ДНР» нашли новый вид «бизнеса» на «флагах республики». Теперь предпринимателей заставляют раз в месяц покупать «новый». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Предприниматели, оставшиеся на временно оккупированных территориях Донецкой области неоднократно сообщали о том, что оккупационные «власти ДНР» заставляют вывешивать на входах в торговые точки «флаги ДНР». За отсутствие «флага» предпринимателя облагают штрафом. Предприниматели называют «флаги ДНР» «ТРЯПКАМИ».
Однако, совсем недавно оккупационные «власти ДНР» нашли новый повод для штрафов – предпринимателей заставляют менять «флаги» один раз в месяц, т.к. за месяц «флаг» приходит в негодность. При этом проверяющие имеют при себе «флаги» для замены, которые можно у «проверяющих» «купить» сразу же. Стоимость такого «флага» — 700 рублей (около 330 грн). Кроме того, «флаг» обязательно должен «развиваться» не смотря на погоду.
Вот что рассказывает предприниматели в соцсетях: «Сегодня смотрю, новая тряпка с двуглавой курицей висит над одним магазинчиком. Думаю, что за ….., обычно эти тряпки заставляют вывешивать на фэйковые дыровские праздники. Думаю зайду спрошу у хозяина магазина, тем более он более менее адекватный человек. Спрашиваю у него: ты что совсеммозгами поехал такую хрень вывешивать, тем более не на «праздник»? Отвечает – приходили из «исполкома» с приказом. В котором эти уроды написали что нужно обновить обветшалые тряпки на новые. Тряпка по прежнему 700 фублей стоит. Кто отказывается, тому штраф 12 до 17 тысяч фублей. Эту тряпку можно сразу на месте купить у этих «работников» «исполкома». Маленьких, более дешевых тряпок у них нет, есть только большие по 700. Видимо кремль снова урезал поступление бабок».
Его слова подтверждает ещё один предприниматель: «Підтверджую, є така хєрня. У нас на фірмі ще маразатичніше було — насварили у райадміністрації за те, що «прапор» не РОЗВИВАВСЯ, а обмотався навколо держака».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Донецкая область, бизнес, покупать, штраф, флаг, ДНР
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