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Парасюк заявил, что блокада "Л/ДНР" была историческим событием, которое войдет в книги. ВИДЕО
Отвечая на вопрос о блокаде Донбасса, сотник сказал, что считает "большие деньги" одной из причин войны на востоке Украины. В эфире телеканала "112 Украина" нардеп Владимир Парасюк заявил, что блокада оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которую в январе минувшего года начали активисты и ветераны АТО, является историческим событием. Об этом сообщает "Диалог.UA".
В студии телеканала внефракционный депутат заявил, что некоторые цели блокады были реализованы, а в противостоянии блокадники частично победили.
"Это историческое событие, его еще зафиксируют в книгах", - уверен Владимир Парасюк. Между тем о неожиданной пользе от торговой блокады ОРДЛО рассказал и Денис Казанский. По его мнению, эти события показали, что никакой зависимости от оккупированной территории у Украины не существует.
В свою очередь, Владимир Гройсман назвал такие действия "махновщиной" и призвал украинских силовиков жестко подавлять любые попытки торговой блокады непризнанных республик.
Теги: Донбасс, война, блокада, ДНР, ЛНР, АТО, ветераны, Гройсман, Парасюк
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