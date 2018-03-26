Парасюк заявил, что блокада "Л/ДНР" была историческим событием, которое войдет в книги. ВИДЕО

26.03.2018 07:47

Отвечая на вопрос о блокаде Донбасса, сотник сказал, что считает "большие деньги" одной из причин войны на востоке Украины. В эфире телеканала "112 Украина" нардеп Владимир Парасюк заявил, что блокада оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которую в январе минувшего года начали активисты и ветераны АТО, является историческим событием. Об этом сообщает "Диалог.UA".

В студии телеканала внефракционный депутат заявил, что некоторые цели блокады были реализованы, а в противостоянии блокадники частично победили.

"Это историческое событие, его еще зафиксируют в книгах", - уверен Владимир Парасюк. Между тем о неожиданной пользе от торговой блокады ОРДЛО рассказал и Денис Казанский. По его мнению, эти события показали, что никакой зависимости от оккупированной территории у Украины не существует.

В свою очередь, Владимир Гройсман назвал такие действия "махновщиной" и призвал украинских силовиков жестко подавлять любые попытки торговой блокады непризнанных республик.