«Паспорт республики» в «ДНР» и «ЛНР» выдают только при наличии украинского паспорта

26.03.2018 10:02

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей людям выдают «паспорта республик». Жители Донецка говорят, что получать «паспорта ДНР» приходят дети, достигшие 16 лет, участники незаконных вооруженных формирований, сторонники «республик», а также освободившиеся из мест заключения, передает dnews.dn.ua.

Первым в списке подаваемых документов на получение «республиканского паспорта» стоит паспорт гражданина Украины. После изготовления «паспорта ДНР» украинский документ остается у владельца. «Абсурдно, конечно! Получается, они воюют с Украиной, и паспорт "вражеской страны" обязаны иметь, иначе не получат паспорт своего собственного квазигосударства! Еще вдобавок нужен и украинский ИНН, его часто спрашивают при оформлении всяких бумажек из банков или собесов», – говорит дончанин Дмитрий Михайлов.

Кроме украинского паспорта и ИНН, для получения «паспорта ДНР» требуется свидетельство о рождении, которое есть далеко не у всех. В этом случае документы нужно восстанавливать – на подконтрольной украинским властям территории.

Что касается вклейки фотографии в украинский паспорт по достижении 25 и 45 лет: те, у кого все в порядке, едут и вклеивают. Однако часть людей находятся в «списках невыездных» на подконтрольную Киеву территорию. Часть просто боятся туда ехать, наслушавшись различных сказок о концлагерях и рабстве. «У нас процветают услуги по вклейке фотографий в украинские паспорта. В среднем – 2 тыс. грн с поездкой в Волноваху или Мариуполь. Объявления висят на каждом столбе», – утверждает жительница Макеевки Дарья Клименко.

При этом печать и выдача «паспортов ДНР» происходит медленно. «Второй год в очереди стою, не могу получить», – самая распространенная жалоба на многих форумах. На втором месте – жалобы по поводу фактического непризнания «паспортов» даже Россией. Историй о том, как разворачивали на пунктах пропуска, штрафовали и высылали из страны владельцев «красных книжечек» – десятки. «При этом "власть имущие" из "ДНР" ездят за границу по вполне себе украинским паспортам. И биометрические паспорта оформляют, знаю, и дети их получают украинские паспорта. В этом году моей дочери исполнилось 16. У нас и мысли не было получать какие-то "документы ДНР". Думали, как ехать и получать на подконтрольной, что везти с собой – не знали», – говорит жительница Донецка Светлана.

По ее словам, проехали спокойно, по свидетельству о рождении, оформили паспорт быстро.