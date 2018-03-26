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Путин готов на Боснийский или Косовский сценарий для Донбасса
Президент РФ Владимир Путин стремиться оставить за Кремлем "зоны влияния" в мире, поэтому готов идти на уступки в вопросе Донбасса, реализуя боснийский или косовский сценарий. Об этом говорится в статье американского журнала "TIME", передает pravda.com.ua.
"Путин надеется, что отношения с Западом улучшатся. Он не мечтает о мировой войне, он мечтает о новой Ялтинской конференции, мирной конференции, которая состоялась в Крыму в 1944 году, и собрала вместе Сталина, Рузвельта и Черчилля. На то время лидеры стран, которые победили во Второй мировой войне, поделили мир на зоны влияния", - подчеркивает издание.
"Президент РФ хочет новых зон влияния, новых четких правил игры. Он хочет, чтобы Запад признал, что территория, которая когда-то принадлежала СССР (возможно, включительно с соседними странами), должна быть в сфере ответственности РФ. Он хочет получить гарантии и соответствующие почести", - говорится в статье.
"Путин отвергает как лицемерие заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента США Барака Обамы о том, что этих сфер влияния не существует в современном мире. Ему просто нужны западные лидеры, которые готовы к переговорам", - пишет "TIME".
"В течение следующего срока Путин готов решать вопросы Донбасса. Источники в МИД РФ сообщили нам, что Путин готов сделать восточную Украину регионом, контролируемым временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово", - отмечает журнал.
"Но он не готов идти на уступки в вопросе Крыма. Путин считает: поскольку население Крыма довольно аннексией РФ, то это означает, что справедливость была обеспечена и ничего не нужно менять", - пишет издание.
"Путин не станет сразу воплощать любые свои планы - по крайней мере, до чемпионата мира по футболу. Он не будет спешить делиться своими планами даже с окружением,"он любит сюрпризы, поэтому чем позже об этом узнают другие, тем лучше", - прогнозирует "TIME".
Как сообщалось, президент РФ заявил, что ситуация на оккупированной части Донбасса приобретает признаки замороженного конфликта, и снова продвигает идею закона об особом статусе Донбасса.
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, конфликт, МИД, ДНР, ЛНР
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