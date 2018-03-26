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«Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко
26.03.2018 16:17
Жители ОРДЛО рассказали о новых поправках в скандальный «указ» главаря «ДНР» Александра Захарченко, который ранее ввел запрет на поездки бюджетников на подконтрольную Украине территорию, пишет ДонПресс.
Так, после корректив в «указ» внесли исключительную меру в виде письменного разрешения начальства для любого работника бюджетной организации для поездки через линию соприкосновения.
Отмечается, что начальник может «позволить» своему подчиненному отправиться в Украину, в то же время, люди в соцсети пишут о продолжении политики превращения жителей «ДНР» в крепостных.
Теги: Донбасс, указ, ДНР, Захарченко
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