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Сделал своими врагами ярых сторонников "ДНР": известный блогер рассказал, за что Захарченко проклинают даже "освободители" Донбасса
Главарь "ДНР" Александр Захарченко и его ближайшие приближенные не только нажились на том, что в "республике" была заблокирована работа оператора мобильной связи Vodafone, и людям навязали стартовые пакеты местного оператора "Феникс", но кроме того, сделали своими недоброжелателями даже многих сторонников недогосударства. Блогер Фашик Донецкий рассказал о разговоре с одним из боевиков "ДНР", который возмущался аферой с навязыванием жителям республики стартовых пакетов мобильного "ДНРовского" оператора мобильной связи "Феникс", который не обеспечивает связи с украинскими операторами, передает "Диалог.UA".
Как утверждает блогер, боевик сказал, что прекрасно понимает: Захарченко и его окружение, а также российские "кураторы" значительно обогатились от продажи стартовых пакетов "Феникса" примерно на 25 млн. грн., то есть на миллион долларов. Простым людям с этого "навара" не перепадет ничего. Они получили только серьезные проблемы в виде невозможности для членов своих семей контролировать начисление украинских пенсий и пособий (не секрет, что многие жители "республики" не брезгуют деньгами от "Хунты", - ред). Также те же боевики не могут в любой момент связаться с родственниками, живущими на территории, подконтрольной украинской власти. В итоге результат, который Захарченко и его сподвижники получили от блокирования работы Vodafone, трудно назвать "успехом". Так как, обогатившись в финансовом плане, главари "ДНР" потеряли немало сторонников, а последствия этого могут быть для главарей очень печальными. "В общем, клянут захараста все и ташкента за их жадность. Мораль: я требую орден захарасту за контрпропаганду, захватчик Лондона губами заслужил ее. Рядовые орки подтвердят, если шо", - подытоживает Фашик Донецкий.
Теги: Донбасс, ненависть, ДНР, Захарченко
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