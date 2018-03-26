Тука о ситуации в Донбассе: «Нам не подходит вариант Косово»

26.03.2018 09:06

Вариант передачи оккупированной части Донбасса под контроль временной международной администрации является приемлемым для Украины. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что такой вариант для Украины приемлем, но нужно очень внимательно анализировать детали, передает donpress.com.

Чиновник отметил: «Не нужно забывать на каких условиях могут быть достигнуты такие договоренности. Я не исключаю, что Россию будет пытаться в обмен на такие уступки требовать уступок в отношении к позиции России относительно аннексированного Крыма».

Также, Тука подчеркнул, что в этом вопросе следует опасаться таких событий, которые имели место в Косово: «Я бы больше внимание обратил на сценарий Боснии и Герцеговины. Как свидетельствует печальный опыт, Международная миссия в Косово, не удержала ситуацию под контролем.

Там происходили этнические чистки. Этот межнациональный и межрелигиозный конфликт привел к тому, что Косово было признано независимым государством. Такой сценарий для Донбасса нас не устраивает. Но это не принцип, а детали».