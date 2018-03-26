- В Лимане задержали участника «русской весны» 2014 года08:01
- Парасюк заявил, что блокада "Л/ДНР" была историческим событием, которое войдет в книги. ВИДЕО07:47
- Авдеевка под страшным огнем. Слышны «прилеты»07:36
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:25
- Жители Донецка об "отжатом" боевиками "Амсторе": "Очень жалкое и больное зрелище. Его закроют. У людей на покупки денег все равно нет"07:13
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
Тука о ситуации в Донбассе: «Нам не подходит вариант Косово»
Вариант передачи оккупированной части Донбасса под контроль временной международной администрации является приемлемым для Украины. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что такой вариант для Украины приемлем, но нужно очень внимательно анализировать детали, передает donpress.com.
Чиновник отметил: «Не нужно забывать на каких условиях могут быть достигнуты такие договоренности. Я не исключаю, что Россию будет пытаться в обмен на такие уступки требовать уступок в отношении к позиции России относительно аннексированного Крыма».
Также, Тука подчеркнул, что в этом вопросе следует опасаться таких событий, которые имели место в Косово: «Я бы больше внимание обратил на сценарий Боснии и Герцеговины. Как свидетельствует печальный опыт, Международная миссия в Косово, не удержала ситуацию под контролем.
Там происходили этнические чистки. Этот межнациональный и межрелигиозный конфликт привел к тому, что Косово было признано независимым государством. Такой сценарий для Донбасса нас не устраивает. Но это не принцип, а детали».
Теги: Россия, Донбасс, Крым, конфликт, Косово, ДНР, ЛНР, Тука
- Эксперт дал прогноз по аннексии РФ оккупированного Донбасса
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
- Стрелков рассказал, почему российская «элита» решила заморозить войну на Донбассе. ВИДЕО
- Порошенко: эти санкции будет действовать до полного освобождения украинской земли
- Мнение: Украина не проведет полной амнистии для сепаратистов и не оставит Л-ДНР в нынешнем виде в составе страны
- В Лимане задержали участника «русской весны» 2014 года08:01
- Парасюк заявил, что блокада "Л/ДНР" была историческим событием, которое войдет в книги. ВИДЕО07:47
- Авдеевка под страшным огнем. Слышны «прилеты»07:36
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:25
- Жители Донецка об "отжатом" боевиками "Амсторе": "Очень жалкое и больное зрелище. Его закроют. У людей на покупки денег все равно нет"07:13
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- В Камбодже засняли на видео "звездные врата" (ВИДЕО)09:00
- Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки 08:40
- Без прописки и хронических болезней: как украинцам выбрать семейного врача08:20
- В Лимане задержали участника «русской весны» 2014 года08:01
- Парасюк заявил, что блокада "Л/ДНР" была историческим событием, которое войдет в книги. ВИДЕО07:47
- Авдеевка под страшным огнем. Слышны «прилеты»07:36
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:25
- Жители Донецка об "отжатом" боевиками "Амсторе": "Очень жалкое и больное зрелище. Его закроют. У людей на покупки денег все равно нет"07:13
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине