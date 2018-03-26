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Архив - Донецкая область

В Донецке начался жесткий контроль автовладельцев

26.03.2018 21:46
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В Донецке начался жесткий контроль автовладельцев

Вчера, 25 марта 2018 года, вечером около 18:00 в оккупированном городе Донецк была объявлена т.н. «операция перехват», исполнителями которой стали боевики «100 – й бригады «ДНР»».

После массовых преступлений в Горловке оккупированные власти Донецка начали тотальные проверки всех автомобилей в городе на предмет незаконного хранения оружия и плюс к этому добавили еще и наркотики. Об этом "Ведомости Донбасса" узнали из собственных источников в рядах боевиков.

Люди начинают жаловаться на данное мероприятие, и высказывать свое неудовольствие. Так вот житель Донецка Анатолий Петрович Миконян говорит: «Чего я должен страдать из за каких то дезертиров с которыми не справились их командиры!!! Чего я должен опаздывать домой с работы, где ждет меня моя семья, а ведь у меня маленький ребенок и молодая жена, которая между прочем нигде не работает!!!»

Как ранее публиковали «Ведомости Донбасса» с начала марта, после подлого дезертирства боевиков с «3-й бригады» в оккупированном городе Горловка начались массовые ограбления.



Теги: Донецк, Донбасс, наркотики, ограбление, оружие, автомобиль, ДНР, боевики, проверки
 
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