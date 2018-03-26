В Кемерово при пожаре в ТЦ погиб житель оккупированного Донецка

26.03.2018 16:24

При пожаре в Торговом центре российского города Кемерово погиб житель оккупированного Донецка Алексей Федонюк.

В социальных сетях в группе «Текстильщик. Кировский район. Донецк» сообщают, что Федонюк уехал в Россию на спортивные соревнования.

Так, в сообщении отмечается: «Леша со своей командой по смешанным единоборствам поехал в Кемерово на турнир. На последний турнир в его жизни».