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За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ
За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям в районе проведения АТО.
Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Донецком направлении из запрещенных минскими договоренностям 120 мм минометов агрессор обстрелял наши оборонительные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков, передает 62.ua.
Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе Верхнеторецкого и Павлополя. С БМП оккупанты вели огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а с стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.
На Луганском направлении зафиксировано 2 обстрела наших позиций. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого.
К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.
Теги: Донбасс, перемирие, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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