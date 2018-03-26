Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За время войны на Донбассе перемирие объявлялось 12 раз и ни разу не соблюдалось

26.03.2018 20:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За время войны на Донбассе перемирие объявлялось 12 раз и ни разу не соблюдалось

За время АТО на Донбассе Трехсторонняя контактная группа 12 раз договаривалась о перемирии. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, сообщает Восточный фарватер.
«По инициативе украинской стороны ТКГ договорилась о пасхальном перемирии на Донбассе с 30 марта. Это не в первый раз, когда стороны соглашаются прекратить огонь, в течение войны перемирие объявлялось 12 раз… К сожалению, ни одного не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых. Украина ищет все пути для прекращения огня, уменьшение обстрелов, чтобы сохранить жизни своих военных и гражданского населения… Важно, чтобы все лидеры нормандского формата публично высказались в поддержку полной и безоговорочной тишины в Донбассе», — резюмировала Геращенко.



Теги: Украина, Донбасс, перемирие, объявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх