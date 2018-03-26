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Захарченко «дал отмашку»: в «ДНР» повысят лимит на продажу симкарт «Феникс»
26.03.2018 12:42
В ОРДО вместо двух симкарт в одни руки «оккупационная власть» разрешили местным жителям покупать до 5 стартовых пакетов, пишет ДонПресс.
«Министерство связи ДНР» сообщает, что данные изменения вступят в силу с 1 апреля. Еще через месяц главари боевиков обещают снять ограничения на продажу симкарт.
Как сообщалось ранее, с 29 января в «ДНР» ввели ограничения на продажу местного оператора «Феникс».
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, Захарченко
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