Беда подменяется фарсом: в Донецке рассказали о реальных проблемах жизни в оккупации

27.03.2018 08:29

Шансы жителей оккупированных территорий Донбасса на решение своих проблем еще более уменьшаются вместе с организацией в Донецке "украинского народного трибунала", который собирается "судить" украинских руководителей за "военные преступления" и члены которого выступают за "воссоединение" Украины. Об этом сообщают местные жители, передает apostrophe.ua.

Так, житель Донецка Евгений утверждает, что все те, кто жил в районе аэропорта, остались без своих домов. Нового жилья, которое им обещали представители местной "администрации", никто не получил.

"Этот "трибунал" резко сокращает шансы таких людей добиться хоть какой-то справедливости, ведь реальная беда подменяется фарсом, какой-то неудачной шуткой. Вместо того, чтобы решить проблему, да хоть ту же комнату в общежитии дать, нам говорят: во всем виноват Порошенко. Зашибись", – негодует Евгений.