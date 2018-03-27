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Боевики Захарченко используют «комендантский час» для «развлечений»
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты используют «комендантский час» для пьянки и других «развлечений». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области живут в постоянном страхе выйти из дому во время «комендантского часа». Ведь независимо от причины пребывания гражданина вне дома или квартиры, человека ждет задержание и, в лучше случае, «ночь в обезьяннике», в худшем – попадание «на подвал». Неоднократно сообщалось о задержании людей ещё до начала комендантского часа, например, за 10-20 минут до времени «Х». Счет задерживаемых идет на сотни.
Несколько раз в год – на Новый год, Рождество и Пасху личным указом главаря «ДНР» Александра Захарченко комендантский час отменяется.
После очередного «отчета» боевиков «ДНР» о «задержанных за нарушение комендантского часа», жители временно оккупированных территорий сообщают, что сами боевики «ДНР» и российские оккупанты во время комендантского часа свободно перемещаются по улицам, употребляют спиртное, сидят в кафе и ресторанах.
Вот что пишут жители временно оккупированной Донетчины в соцсетях:
«Молодняк будет орать — на хрен нужен комчас… А кто повзрослее — да нах нужна показуха...»,
«350 чел. и не одного диверсанта»,
«Сами сотрудники большинство в комчас на улице и выпивают потому что ксива»,
«Они по кабакам пьют до 2-3 ночи, а потом разъезжаются во все концы города. И им все можно, потому что не полиция, а смотрящие над быдлом, т.е. над нами».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, развлечения, комендантский час, ДНР, боевики, Захарченко
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