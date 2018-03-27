Главари боевиков «ДНР» присваивают себе «национализированные» предприятия

27.03.2018 07:43

Главари боевиков «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области сначала «национализировали» предприятия, а теперь присваивают их себе. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

После «национализации» или «перехода под внешнее руководство», а точнее откровенного «отжима» промышленных предприятий на временно оккупированных территориях Донецкой области главари боевиков «ДНР» присваивают их себе. Официально новый «хозяин» или один из «хозяев» предприятия назначается на это предприятие на должность «директора». Часто это люди, не имеющие отношения к той отрасли промышленности, к которой относится данное предприятие, или вообще, не имеющее отношения к промышленности.

Так произошло и с Горловским машиностроительным заводом, который «запускают» с периодичностью от 2-х недель до 2-х месяцев. Но, какие бы громкие заявления ни делались по поводу завода, предприятие так и стоит. В цехах выбиты стекла и гуляет ветер, а на территории базируется «дивизион Корса».

На сегодняшний день стало известно, что одним из «директоров» назначена Ольга Качур, больше известная по позывному «Корса». Она является командиром одноименного подразделения. Во временно оккупированной Горловке Ольга Качур, до начала российской оккупации Донетчины, работала в милиции, во временно оккупированном городе Кировское. Во время оккупации она стала известна обстрелами «своих» территорий и «случайными» попаданиями во время «учений» в жилые дома мирных граждан.

Сейчас «Корса» известная своими боевыми, да и не только боевыми, подвигами. В подразделении ходят слухи, о том как она издевается над своими подчиненными, а еще о том, что у нее есть даже свой мини гарем, в котором состоят ее «любимые» подопечные, которые сопровождают её абсолютно везде.

Данные о «Корсе» есть в базе данных «Миротворец».

Вот что сообщают источники:

«Угадайте загадку: Кто один из директоров ГМЗ им Кирова ?»,

«Варианты не даю, иначе догадаетесь»,

«Корса»,

«Она самая. Знал?»,

«Догадался… Раз там сидит, то и имеет шота с того»,

«Когда мне сказали то я мягко говоря о…л»,

«Корса? Я так понял. Логично!»,

«Та самая, которая своих же обстреливала?».

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