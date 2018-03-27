Главари боевиков «наехали» на крупные предприятия "Гуркулес" и "Добрыня" в оккупированном Донецке

27.03.2018 15:29

На оккупированных территориях продолжается война между главарями боевиков за сферы влияния. Так, очередной «наезд» замечен в оккупированном Донецке на крупном предприятии «Геркулес-Пан Фазан-Добрыня», где зашли и «наехали» на «руководство» т.н. «прокуратура ДНР». Об этом сообщают сепаратистские СМИ и очевидцы в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".

Так, еще 23 марта 2018 года «прокуратура ДНР» заблокировала все офисы, закрыли на подвал директора и главного бухгалтера.

Вот, что сообщают на сепаратистских СМИ: Имеется информация что за работу в Республике собственники периодически платили установленную сумму, правда с декабря цифра значительно увеличилась, теперь даже покровители из Москвы не могут повлиять на ситуацию».