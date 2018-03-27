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Командиров боевиков "Л/ДНР" отправляют на базу переподготовки в Россию
27.03.2018 13:52
Командиров подразделений боевиков отправляют на переподготовку на базу Южного военного округа ВС РФ в приказном порядке, сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление, передает nv.ua.
По данным ИС, в большинстве случаев отобранные кандидаты не высказывают желания отправляться в Россию.
По рассказам тех, кто вернулся, российские инструктора относятся к ним как к "людям второго сорта", вне зависимости от звания, должности и "боевых заслуг".
"Сами же российские инструктора, по мнению боевиков "Л/ДНР", не владеют никаким боевым опытом, в связи с чем "переподготовка" не имеет смысла", - добавили в группе.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, инструктор, ДНР, ЛНР, боевики, Информационное сопротивление
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