Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты

27.03.2018 21:53

В оккупированном Донецке продолжают обсуждать смену "власти". Причиной тому победа Путина на выборах президента РФ и запрос на резкое светлое будущее.

Об этом пишет Telegram-канал Донецкий Абориген.

По информации источника, больше всего "фантазирует" на этот счет Дмитрий Трапезников, который является заместителем "председателя совета министров ДНР":

"Аппаратная власть и фактически, через подачу на верх резюме, кадровые назначения кружат голову. От того и возникла уверенность что в случае отстранения от занимаемой должности Захарченко и без активных изменений повестки, он как первый заместитель автоматически станет на его место. Вхож во все московские кабинеты, успел выслужиться уже многим во внутренней политике", - отмечает источник.

Вторым "внутри действущей стаи" претендентом на назначение "руководителем" является Денис Пушилин.

"У него ставка более тонкая, но от того не менее рабочая, он проект группы лиц в конторе, и вся ставка делается на амбиции группы и на знание ими всех подковёрных течений и привычек руководителей (презентовать свой проэкт вовремя и в нужном месте). Напомню Денис очень ответственный и исполнительный, подтверждением может служить его речь и выступления, без начитки и подготовки абсолютно не способен что-то внятное сказать. Анализ его последних действий наталкивает на действительно существующий вариант перемен правящей группы. Причина - продажа им мест для участия в неком спортивном мероприятии на юге России, где по его словам можно будет приблизиться к ВВП и попасть в группу "согласованных и неприкосновенных". Зная структуру МММ может быть и очередной развод на деньги, но дыму без огня не бывает, чтоб развести на деньги надо хоть частично, но говорить правду", - сказано в сообщении.

Источник Трибун.