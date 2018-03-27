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Условие Vodafone для «ДНР»: Будете и дальше с нами играться – демонтируем оборудование
Представители «ДНР» изменили риторику переговоров с компанией Vodafone, которые периодически проходят в Минске. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 марта, на пресс-конференции в Киеве сообщил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский, пишут Донецкие новости.
Он рассказал, что в отличие от «ДНР», с луганской стороной проблем нет, и переговоры идут продуктивно. Так, из последних договоренностей – Vodafone предложила подключить в «ЛНР» стандартные номера вызова экстренных служб («скорой», пожарных, «полиции» и пр.). «Мы предложили луганской стороне возобновить работу экстренных служб. Мы это сделаем на собственной сети. Мы им уже передали технические предложения, как это можно осуществить, и что они должны для этого сделать. Мы программно реализуем так, что люди, скажем, будут набирать "101", а мы будем перемаршрутизовывать на тот телефон мобильной связи, которые они поставят в своих экстренных службах. Таких линий одновременно может быть до девяти. Думаю, это в большинстве своем удовлетворит потребности, которые они имеют на сегодняшний день. Луганская сторона к этому отнеслась позитивно, и думаю, что в ближайшее время мы это реализуем», – сказал Проживальский.
По его словам, после того, как представители «ДНР» услышали, какие идут конструктивные переговоры между Vodafone и луганской стороной, «они захотели, чтобы мы им сделали то же самое». «Но на последней встрече [в Минске] мы поставили Донецку условие – если будете и дальше с нами играться, мы просто демонтируем оборудование, которое работало на донецком направлении. Мы уже более двух месяцев здесь в простое, и толку нет», – заявил директор компании.
При этом Проживальский отметил, что на последней встрече в Минске позиция «ДНР» немного изменилась. «Может, они нас опять хотят как-то обхитрить, и лишь внешне демонстрировать, что хотят восстановить связь. Но мы договорились, что мы подготовим группу специалистов, которые заедут на ту территорию, проведут ревизию состояния имеющегося оборудования, и попробуют его обновить», – продолжил руководитель украинского мобильного оператора.
По его мнению, в течение указанных двух месяцев представители «ДНР», скорее всего, хотели провести локализацию оборудования Vodafone, которое осталось на неподконтрольной территории. «Чтобы оно могло работать самостоятельно на месте, без связи с нами. Там было такое оборудование, которое можно было бы так перенаправить. Но это им бы удалось сделать, если бы у них там были хорошие специалисты или был бы представитель производителя этого оборудования. Но им этого сделать не удалось. И это, на мой взгляд, одна из причин, почему они немного изменили риторику переговоров», – резюмировал Проживальский
Также в ходе пресс-конференции Проживальский рассказал, как «Vodafone-Украина» вела финансовую деятельность, работая на неподконтрольной территории, о нюансах Минских переговоров по вопросу восстановления сети в «ДНР» и «ЛНР», и что уже подготовлено 8 тонн оборудования для «ЛНР». Он дополнил, что «Vodafone-Украина» нашла взаимопонимание с луганской стороной, поэтому в «ЛНР» связь удалось восстановить и ее качество будет улучшено до начала лета.
Теги: Донбасс, переговоры, Vodafone, ДНР
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