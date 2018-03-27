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В Донецке боевиков «МВД ДНР» перевели в состояние повышенной боевой готовности
27.03.2018 12:13
В Донецке подразделения «быстрого реагирования» «МВД ДНР» переведены на казарменный режим и находятся в повышенной боевой готовности.
Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.
Причина проведения данных мероприятий на этот момент неизвестна.
Теги: Донецк, Донбасс, МВД, боевая готовность, ДНР, боевики, Тымчук
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