- Боевики Захарченко используют «комендантский час» для «развлечений»22:13
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты21:53
- Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк21:33
- В «Vodafone» прогнозируют восстановление связи на Донбассе уже в апреле21:07
- В «ДНР» организовываются поездки в места, где ловит Vodafone20:49
- Условие Vodafone для «ДНР»: Будете и дальше с нами играться – демонтируем оборудование19:34
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри18:36
- Горячая точка под Мариуполем: Руины, козы, война и кресты18:15
- Захарченко и других «командиров» отправляют на переподготовку в Россию17:54
- Обстановка в зоне АТО имеет тенденцию к обострению16:32
В «Vodafone» прогнозируют восстановление связи на Донбассе уже в апреле
Возобновление связи мобильного оператора Vodafone на неподконтрольной территории Донецкой области может произойти после встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 4 апреля. Об этом рассказал представитель Vodafone Олег Проживальский.
Он отметил, что компания поставила условие представителям «ДНР».
«Мы поставили условие: «Если будете дадьше с нами играться, мы просто демонтируем все оборудование, которое работало на донецком направлении, и используем его на других направлениях», – заявил он в ходе круглого стола «Отсутствие мобильной связи с Донбассом: последствия для реинтеграции?», который организовал «Донецкий институт информации».
По словам представителя Vodafone, позиция «ДНР» на последних переговорах в Минске изменилась.
«Мы договорились, что подготовим группу специалистов, которые заедут на ту территорию, проведут ревизию оборудования и попробуют его возобновить», – сказал Проживальский.
Также он выразил мнение, что все эти два месяца со времени исчезновения связи «ДНР» хотела локализировать и использовать в своих целях оборудование, однако ей этого не удалось. «Думаю, это одна из причин, почему они поменяли свою позицию», – добавил он.
Проживальский подчеркнул, что ремонтные бригады Vodafone поедут на неподконтрольную территорию только в сопровождении представителей миссии ОБСЕ.
Связь Vodafone на неподконтрольной властям территории Донецкой области пропала 11 января из-за обрыва оптоволоконного кабеля в районе поселка Еленовка.
Источник Восстановление Донбасса
Теги: Донбасс, Vodafone, апрель, восстановление
- Демобилизация запланирована на март-апрель - Генштаб
- Вибори в Німеччині: коаліція розвалилася
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- Не только Vodafone: оккупированные территории Донбасса остались без мобильной связи, не работает даже местный оператор - подробности
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Боевики Захарченко используют «комендантский час» для «развлечений»22:13
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты21:53
- Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк21:33
- В «Vodafone» прогнозируют восстановление связи на Донбассе уже в апреле21:07
- В «ДНР» организовываются поездки в места, где ловит Vodafone20:49
- Условие Vodafone для «ДНР»: Будете и дальше с нами играться – демонтируем оборудование19:34
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри18:36
- Горячая точка под Мариуполем: Руины, козы, война и кресты18:15
- Захарченко и других «командиров» отправляют на переподготовку в Россию17:54
- Обстановка в зоне АТО имеет тенденцию к обострению16:32
- Боевики Захарченко используют «комендантский час» для «развлечений»22:13
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты21:53
- Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк21:33
- В «Vodafone» прогнозируют восстановление связи на Донбассе уже в апреле21:07
- В «ДНР» организовываются поездки в места, где ловит Vodafone20:49
- Путин отдаст Донбасс - эксперт 20:29
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО20:10
- «Более 300 погибших, одни головешки»: в Кемерово медик озвучил страшные данные19:50
- Условие Vodafone для «ДНР»: Будете и дальше с нами играться – демонтируем оборудование19:34
- «Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на Великдень19:08
- Названы обязательные меры профилактики инсульта18:48
- Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики21:16
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть18:40
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- Возвращение блудного Vodafon в Донецк: Мифы и реальность14:06
- 26 марта: Какой сегодня праздник13:50
- Пасха-2018: как покрасить яйца свеклой13:34
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт13:16
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ
- Боевики расстреляли Енакиево и готовы подорвать Новоазовский район
- Казанский о признании Ходаковского: Вот уже оказывается, что и Донбасс на самом деле не восстал
- Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом