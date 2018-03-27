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Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк
Украинский мобильный оператор планирует улучшить качество связи для абонентов на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области. Об этом заявил представитель Vodafone Олег Проживальский, передает корреспондент «Новостей Донбасса».
«На последней встрече в Минске с луганской стороной договорились о том, что около 8 тонн оборудования подготовили для завоза на ту территорию», – сказал Проживальский в ходе круглого стола в Киеве, который организовал «Донецкий институт информации».
Он отметил, что Vodafone требует, чтобы завоз оборудования проходил при сопровождении наблюдателей ОБСЕ.
«Непосредственно между луганской частью и подконтрольной Украине территорией нет переезда, чтобы тяжелые машины могли проехать. Там есть только пешеходный переход. Поэтому нужно вести это оборудование через неподконтрольную территорию Донецкой области», – добавил Проживальский.
Представитель оператора выразил уверенность, что украинские власти поддержат эту инициативу.
«Это не считается какой-то помощью сепаратистским органам. Это гуманитарная помощь людям, которые остались на той территории», – подчеркнул он.
Проживальский добавил, что покрытие и качество связи в Луганской области уменьшилось почти на 50%.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, оборудование, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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