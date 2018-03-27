«Военкомы» ОРДЛО отслеживают передвижение мужчин призывного возраста

27.03.2018 14:52

В украинской разведке сообщает, что российское оккупационное командование наращивает боеспособность соединений и частей так называемых «армейских корпусов», увеличивая их численность путем принятия на военную службу лиц с криминальным прошлым, передает donpress.com.

В ГУР МОУ отмечают: «В частности, отныне разрешено подписание контрактов с условно освобожденными, независимо от тяжести совершенных ими преступлений. Кроме того, российское оккупационное командование обещает указанной категории лиц снять ранее полученную судимость в случае привлечения их к выполнению «боевых задач».

В то же время, молодежь призывного возраста временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает массово уклоняться от т.н. службы в соединениях и частях оккупантов. В связи с этим т.н. «Военные комиссариаты» псевдореспублик активизировали проведение мероприятий по розыску и усиление контроля выезда призывников за пределы населенных пунктов, в которых они проживают».