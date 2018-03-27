За неделю оккупационная группировка на Донбассе получила из России 1800 тонн ГСМ

27.03.2018 14:30

Для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 20 по 26 марта с территории России было доставлено около 1 000 тонн ГСМ на ж/д. ст. Иловайск и около 800 тонн ГСМ на ж/д. ст. Красная Могила.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.