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Архив - Донецкая область

Захарченко и других «командиров» отправляют на переподготовку в Россию

27.03.2018 17:54
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Захарченко и других «командиров» отправляют на переподготовку в Россию

Командиров подразделений боевиков отправляют на переподготовку на базу Южного военного округа ВС РФ в приказном порядке, сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.

По данным ИС, в большинстве случаев отобранные кандидаты не высказывают желания отправляться в Россию, передает nv.ua.

По рассказам тех, кто вернулся, российские инструктора относятся к ним как к "людям второго сорта", вне зависимости от звания, должности и "боевых заслуг".

"Сами же российские инструктора, по мнению боевиков "Л/ДНР", не владеют никаким боевым опытом, в связи с чем "переподготовка" не имеет смысла", - добавили в группе.



Теги: Россия, Донбасс, боевики, Захарченко
 
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