Главная / Новости / Донецкая область / Захарченко и других «командиров» отправляют на переподготовку в Россию
Последние новости раздела
- Захарченко и других «командиров» отправляют на переподготовку в Россию17:54
- Обстановка в зоне АТО имеет тенденцию к обострению16:32
- Захарченко пообещал шахтерам ОРДО «достойную зарплату»16:17
- Какие районы Донбасса получат субвенции и жилье для ВПЛ15:49
- Главари боевиков «наехали» на крупные предприятия "Гуркулес" и "Добрыня" в оккупированном Донецке15:29
- СМИ показало, как живут в прифронтовом селе Водяное15:12
- «Военкомы» ОРДЛО отслеживают передвижение мужчин призывного возраста14:52
- За неделю оккупационная группировка на Донбассе получила из России 1800 тонн ГСМ14:30
- Жители Донецка сообщают о взрывах14:11
- Командиров боевиков "Л/ДНР" отправляют на базу переподготовки в Россию13:52
Захарченко и других «командиров» отправляют на переподготовку в Россию
27.03.2018 17:54
Командиров подразделений боевиков отправляют на переподготовку на базу Южного военного округа ВС РФ в приказном порядке, сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.
По данным ИС, в большинстве случаев отобранные кандидаты не высказывают желания отправляться в Россию, передает nv.ua.
По рассказам тех, кто вернулся, российские инструктора относятся к ним как к "людям второго сорта", вне зависимости от звания, должности и "боевых заслуг".
"Сами же российские инструктора, по мнению боевиков "Л/ДНР", не владеют никаким боевым опытом, в связи с чем "переподготовка" не имеет смысла", - добавили в группе.
Теги: Россия, Донбасс, боевики, Захарченко
Читайте также:
- Есть член Совбеза ООН, который может положить конец войне на Донбассе, повлияв на сепаратистов
- Российское командование новым распоряжением попыталось запугать боевиков “Л/ДНР”, решивших удрать из Донбасса, - подробности
- О наступлении врага на Донбасс: когда, где и чем чревато
- В "армии ДНР" не хватает вооружения, боевики используют российскую "помощь" буквально "с колес"
- Появились четыре доказательства того, что Путин не борется с ИГИЛ, а помогает ему
- Россия уже пошла в наступление, - политолог
- Захарченко и других «командиров» отправляют на переподготовку в Россию17:54
- Обстановка в зоне АТО имеет тенденцию к обострению16:32
- Захарченко пообещал шахтерам ОРДО «достойную зарплату»16:17
- Какие районы Донбасса получат субвенции и жилье для ВПЛ15:49
- Главари боевиков «наехали» на крупные предприятия "Гуркулес" и "Добрыня" в оккупированном Донецке15:29
- СМИ показало, как живут в прифронтовом селе Водяное15:12
- «Военкомы» ОРДЛО отслеживают передвижение мужчин призывного возраста14:52
- За неделю оккупационная группировка на Донбассе получила из России 1800 тонн ГСМ14:30
- Жители Донецка сообщают о взрывах14:11
- Командиров боевиков "Л/ДНР" отправляют на базу переподготовки в Россию13:52
- Горячая точка под Мариуполем: Руины, козы, война и кресты18:15
- Захарченко и других «командиров» отправляют на переподготовку в Россию17:54
- Никаких трагедий: названа причина, по которой на росТВ долго молчали о пожаре в Кемерово17:38
- Вступил в силу закон о жилье для детей-сирот из оккупированного Донбасса17:22
- Украинцы выбирают врачей: Минздрав утвердил список правил16:57
- Обстановка в зоне АТО имеет тенденцию к обострению16:32
- Захарченко пообещал шахтерам ОРДО «достойную зарплату»16:17
- Совещание Путина и губернатора Тулеева в Кемерове потрясло Сеть цинизмом: опубликовано видео, оскорбившее семьи погибших людей. ВИДЕО16:02
- Какие районы Донбасса получат субвенции и жилье для ВПЛ15:49
- Главари боевиков «наехали» на крупные предприятия "Гуркулес" и "Добрыня" в оккупированном Донецке15:29
- Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики21:16
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть18:40
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- Возвращение блудного Vodafon в Донецк: Мифы и реальность14:06
- 26 марта: Какой сегодня праздник13:50
- Пасха-2018: как покрасить яйца свеклой13:34
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт13:16
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ
- Боевики расстреляли Енакиево и готовы подорвать Новоазовский район
- Казанский о признании Ходаковского: Вот уже оказывается, что и Донбасс на самом деле не восстал
- Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом