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Захарченко пообещал шахтерам ОРДО «достойную зарплату»
27.03.2018 16:17
Главарь «ДНР» Александр Захарченко поручил временно исполняющему обязанности «министра угля и энергетики ДНР» Анатолию Нестеренко «проработать вопрос повышения заработных плат сотрудникам угледобывающих предприятий», пишет ДонПресс.
Главарь боевиков в ходе встречи с трудовым коллективом шахты «Комсомолец Донбасса» отметил: «Поручаю разобраться с вопросом о том, как можно повысить зарплату именно рядовым сотрудникам предприятий — горнорабочим, проходчикам, обслуживающему персоналу. Я считаю, что люди должны получать достойную зарплату».
При этом он подчеркнул, что вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки.
Теги: Донбасс, зарплата, шахтеры, Захарченко
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